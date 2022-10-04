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    Мобилизация

    Шойгу поручил довести до военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по отсрочкам от мобилизации

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    Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу довести до военкоматов и председателей призывных комиссий «исчерпывающие разъяснения» по порядку предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации. Об этом 4 октября заявили в пресс-службе ведомства.

    Это, в том числе, касается отсрочек для студентов, обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые». А также граждан, работающих на предприятиях, где возможна бронь, например, в организациях оборонно-промышленного комплекса, СМИ и IT-сферы.

    Кроме того, необходимо разъяснить порядок по отсрочкам для граждан, имеющих детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид.

    Также Шойгу поручил Генштабу в полном объеме обеспечить мобилизованных всем необходимым и исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мобилизационных мероприятий.

    Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября 2022 года. По данным на конец сентября, в Петербурге было выполнено около 30% от мобилизационного плана. Ранее военкомат заявлял, что мобилизации подлежат только категории А и Б. Женщины, студенты государственных вузов и частных вузов с государственной лицензией призыву по мобилизации не подлежат.

    «Фонтанка» собрала справочник по частичной мобилизации. В этой рубрике — все, что известно на данный момент о ходе кампании, инструкции, советы и контакты горячих линий.

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