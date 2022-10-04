Шойгу поручил довести до военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по отсрочкам от мобилизации

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу довести до военкоматов и председателей призывных комиссий «исчерпывающие разъяснения» по порядку предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации. Об этом 4 октября заявили в пресс-службе ведомства.



Это, в том числе, касается отсрочек для студентов, обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые». А также граждан, работающих на предприятиях, где возможна бронь, например, в организациях оборонно-промышленного комплекса, СМИ и IT-сферы.