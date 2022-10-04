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    COVID-19

    Роспотребнадзор сказал, грозят ли Петербургу новые коронавирусные ограничения

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    В Петербурге каждый день фиксируют по две тысячи новых заболевших коронавирусом, но ограничения пока не требуются, заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова на рабочей встрече в Мариинском дворце.

    Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания 4 октября, по мнению Башкетовой, «на текущем этапе распространения штамма «омикрон» вводить ограничительные меры не требуется». Но группам риска лучше не пренебрегать масками в транспорте и закрытых помещениях.

    «Сложно предсказать течение эпидемического процесса коронавирусной инфекции, но можно предположить, что происходит становление сезонности в сторону осенне-зимнего периода, характерного для группы ОРВИ», — отметила Башкетова.

    Тем временем по стране госпитализация с коронавирусом в России выросла почти на 180%. А в Петербурге сворачивают койки.

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