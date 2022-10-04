Роспотребнадзор сказал, грозят ли Петербургу новые коронавирусные ограничения

В Петербурге каждый день фиксируют по две тысячи новых заболевших коронавирусом, но ограничения пока не требуются, заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова на рабочей встрече в Мариинском дворце.



Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания 4 октября, по мнению Башкетовой, «на текущем этапе распространения штамма «омикрон» вводить ограничительные меры не требуется». Но группам риска лучше не пренебрегать масками в транспорте и закрытых помещениях.

