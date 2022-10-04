Госпитализация с коронавирусом в России выросла почти на 180 %

В России за сутки выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Еще неделю назад в сутки выявляли почти вдвое больше. Из них в Петербурге 1 763, сообщили в федеральном оперштабе. А госпитализация после выходных резко выросла.

По состоянию на 4 октября в России за сутки, по данным оперштаба, госпитализировано 3 038 человек, на 179,2 % больше по сравнению с 3 октября. Из них 192 — из Петербурга. По стране подтверждено 107 летальных исходов. В том числе 24 смерти в городе на Неве.