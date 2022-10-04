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    Госпитализация с коронавирусом в России выросла почти на 180 %

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    В России за сутки выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Еще неделю назад в сутки выявляли почти вдвое больше. Из них в Петербурге 1 763, сообщили в федеральном оперштабе. А госпитализация после выходных резко выросла.

    По состоянию на 4 октября в России за сутки, по данным оперштаба, госпитализировано 3 038 человек, на 179,2 % больше по сравнению с 3 октября. Из них 192 — из Петербурга. По стране подтверждено 107 летальных исходов. В том числе 24 смерти в городе на Неве.

    Тем временем в Петербурге свернули сотни коронавирусных коек — ситуация позволяет.

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