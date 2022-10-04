В Петербурге семья сбитого поездом добилась компенсации спустя 8 лет

Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Светланы, Ирины и Алексея Глебко, а также Татьяны Ивановой к РЖД. Весной 2014 года они потеряли мужа и отца — единственного кормильца сбил поезд. Семья пришла в суд за компенсацией морального вреда. Об этом 4 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



В обосновании заявленных требований указано, что глава семьи был смертельно травмирован поездом днем 14 мая 2014 года в 100 метрах от платформы станции Тосно. 6 марта 2021 года в адрес РЖД было направлено заявление о компенсации в добровольном порядке. Семью перенаправили в страховую компанию «СОГАЗ», там жене и детям покойного Глебко отказали из-за отсутствия решения суда.

