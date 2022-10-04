Рецептурными лекарствами разрешили торговать дистанционно. Госдума приняла закон об их онлайн-продажах

Госдума одобрила сразу в двух (втором и третьем) чтениях проект закона об онлайн-продаже рецептурных препаратов. Но сначала это будет эксперимент.



Онлайн-продажами рецептурных препаратов интернет-аптеки занимаются давно. Теперь же любые аптечные организации смогут дистанционно продавать лекарства, если захотят.



Госдума внесла в закон «Об обращении лекарственных средств» изменения, которые предполагают, что Министерство здравоохранения РФ утвердит перечень доступных для дистанционной торговли лекарств. А аптеки должны соотнести личность человека, на которого оформлен рецепт на лекарство, с личностью того, кому оно будет доставлено. То есть у аптек расширяются возможности для торговли лекарствами, с одной стороны, а с другой — увеличивается нагрузка по обеспечению контроля за их продажей. При этом аптека, готовая взять на себя такую нагрузку, должна получить разрешение на осуществление розничной торговли лекарствами дистанционным способом.

