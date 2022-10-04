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    Рецептурными лекарствами разрешили торговать дистанционно. Госдума приняла закон об их онлайн-продажах

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    Госдума одобрила сразу в двух (втором и третьем) чтениях проект закона об онлайн-продаже рецептурных препаратов. Но сначала это будет эксперимент.

    Онлайн-продажами рецептурных препаратов интернет-аптеки занимаются давно. Теперь же любые аптечные организации смогут дистанционно продавать лекарства, если захотят.

    Госдума внесла в закон «Об обращении лекарственных средств» изменения, которые предполагают, что Министерство здравоохранения РФ утвердит перечень доступных для дистанционной торговли лекарств. А аптеки должны соотнести личность человека, на которого оформлен рецепт на лекарство, с личностью того, кому оно будет доставлено. То есть у аптек расширяются возможности для торговли лекарствами, с одной стороны, а с другой — увеличивается нагрузка по обеспечению контроля за их продажей. При этом аптека, готовая взять на себя такую нагрузку, должна получить разрешение на осуществление розничной торговли лекарствами дистанционным способом.

    Начало эксперимента запланировано на 1 марта 2023 года, завершение — на 1 марта 2026 года. Он будет проводиться в Москве, Московской и Белгородской областях.

    При этом отдельно оговаривается, что дистанционно запрещено продавать наркотические, психотропные, иммунобиологические и радиофармпрепараты, а также лекарства, содержащие более 25 % этилового спирта и требующие хранения при температуре менее 15 градусов.

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