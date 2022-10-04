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    Центробанк назвал варианты нового дизайна купюры номиналом 500 рублей

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    На новой банкноте в 500 рублей будут изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа, экспертная группа предложила на выбор более 60 локаций, сообщает 4 октября Банк России.

    За право находиться на лицевой стороне банкноты будут бороться объекты Пятигорска — скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову и беседка Эолова арфа. Больше всего голосов для размещения на оборотной стороне получили памятные места северокавказских республик — Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

    — Мы анонсировали, что ряд банкнот будет модернизироваться, еще в прошлом году. Среди этого ряда есть банкнота и номиналом в 500 рублей. Концепция такова, что каждая банкнота соответствует одному федеральному округу в нашей стране, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Банка России.

    Сейчас в ходу банкноты, где федеральные округа представлены более, чем одним городом. Например, Центральный округ представляют два города — Москва на сторублевой и Ярославль на тысячной банкнотах, Северо-Западный округ представлен тремя городами: локации Новгорода на пятирублевой, Петербурга на 50-рублевой и Архангельска на банкноте в 500 рублей.

    Финальный эскиз и сочетание объектов на банкноте в 500 рублей утвердит Совет директоров Банка России. Памятник Петру I на фоне парусника в Архангельске на банкноте образца 1997 года сохранится лишь на старых купюрах.

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