На границе пытаются помочь гигантской очереди из украинских беженцев, которые покидают Россию

Ситуация с очередями из украинских беженцев на границе в Псковской области непростая, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. И пообещал палатки, пункты обогрева и продажу товаров.

Как он рассказал в своём телеграм-канале, пограничники, МЧС и местные администрации уже усилили смены, развернули мобильные призывные пункты, провели работу с руководством заправок и придорожных кафе. Но людей очень много.