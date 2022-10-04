На границе пытаются помочь гигантской очереди из украинских беженцев, которые покидают Россию

Ситуация с очередями из украинских беженцев на границе в Псковской области непростая, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. И пообещал палатки, пункты обогрева и продажу товаров.
Как он рассказал в своём телеграм-канале, пограничники, МЧС и местные администрации уже усилили смены, развернули мобильные призывные пункты, провели работу с руководством заправок и придорожных кафе. Но людей очень много.
«С учётом погоды поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают», — заявил Ведерников. По его словам, среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. И люди разные: есть те, кто пытается вывезти валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста.
«Фонтанка» рассказывала, что гигантские очереди образовались на границах России с Евросоюзом. Они преимущественно состоят из украинских беженцев. Очереди начали скапливаться с середины сентября, но в последнюю неделю достигли апогея. Видео с границы можно посмотреть здесь.