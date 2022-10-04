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    Снова дождь. Синоптик Колесов рассказал, когда циклон потеряет власть над Петербургом

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал об итогах непогоды, пришедшей в Петербург и Ленобласть вместе с циклоном. Запись 4 октября появилась в его телеграм-канале.

    За вчерашний день и минувшую ночь на территории 47-го региона, сообщил он, максимальные порывы ветра достигали 13–15 метров в секунду, а на акватории верхнее значение было на отметке в 18 метров в секунду. Наиболее сильные дожди, добавил он, прошли в центральных районах области, больше всего их было в Шлиссельбурге (47 мм).

    Тогда как в центральной части Петербурга за сутки «накапало» примерно 13–18 мм, на юге города — до 25–30 мм (20–47 % от месячной нормы).

    «Сегодня днем дожди временами еще будут сохраняться, но циклон быстро заполняется над нашими районами, и завтра его влияние закончится», — уточнил синоптик.

    «Фонтанка» писала, что 4 октября в Петербурге будет облачно, днём небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит 8–10 градусов. По данным «Яндекс. Погоды», выпадет 5,6 мм осадков.

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