Снова дождь. Синоптик Колесов рассказал, когда циклон потеряет власть над Петербургом

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал об итогах непогоды, пришедшей в Петербург и Ленобласть вместе с циклоном. Запись 4 октября появилась в его телеграм-канале.



За вчерашний день и минувшую ночь на территории 47-го региона, сообщил он, максимальные порывы ветра достигали 13–15 метров в секунду, а на акватории верхнее значение было на отметке в 18 метров в секунду. Наиболее сильные дожди, добавил он, прошли в центральных районах области, больше всего их было в Шлиссельбурге (47 мм).