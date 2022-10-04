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    «Кассир.ру» требует с «Яндекса» 328 млн рублей за дискриминацию. В упущенной выгоде виноваты «колдунщики»

    2032
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    Сервис продажи билетов «Кассир.ру» требует с «Яндекса» 328 млн рублей в рамках досудебного урегулирования спора о «колдунщиках» — модуле выдачи поисковой системы. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Кассир.ру».

    В такую сумму компания оценила упущенную выгоду из-за дискриминации в поисковой выдаче. «Колдунщики» «Яндекса», выдавая ответ на запрос пользователя, ставили иных участников рынка в проигрышное положение и тем самым монополизировали рынок, считают в «Кассир.ру». В претензии отмечается, что в случае неудовлетворения требования до 5 октября «Кассир.ру» в течение недели подаст иск в арбитражный суд.

    Ранее ФАС заподозрила ИТ-корпорацию в дискриминации сторонних сервисов при отображении результатов поисковой выдачи. На «колдунщиков» пожаловались Wildberries, ivi, «Авито» и ЦИАН. В итоге «Яндекс» изменил систему поиска и выплатил 1,5 млрд руб. в некоммерческую организацию «Российский фонд развития информационных технологий».

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