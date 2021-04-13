ФАС займется «колдунщиками» «Яндекса». Против компании возбуждено антимонопольное дело

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети «Интернет». ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики», — отмечает регулятор. Если факт нарушения подтвердится, «Яндексу» грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Антимонопольное ведомство заподозрило ИТ-корпорацию в дискриминации сторонних сервисов при отображении результатов поисковой выдачи, говорится в сообщении от 13 апреля.

После возбуждения дела ФАС котировки акций «Яндекса» на Московской бирже упали на 6%. Их стоимость снизилась до 4542,6 рублей за бумагу.

12 апреля на дискриминацию и злоупотреблением антимонопольным положением со стороны «Яндекса» пожаловалась Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК). Поводом стали особенности выдачи в поисковой системе с использованием так называемых «колдунщиков» или «интерактивных обогащенных ответов», о которых писала «Фонтанка».

Ранее сервисы Ivi, Avito, CIAN, Profi.ru, Tutu.ru, Drom.ru, 2GIS и Zoon подали аналогичную жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По их словам, интерактивный виджет в поисковой выдаче отдает предпочтение собственным сервисам «Яндекса» по заказу билетов, поиску квартир, объявлений и прочего в результатах поиска. В итоге пользователи могут искать информацию напрямую среди брендов «Яндекса» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Карты», «Кинопоиск», «Яндекс.Работа»), без перехода на страницы сторонних компаний. А остальные компании теряют трафик и вынуждены нести дополнительные расходы на продвижение.

