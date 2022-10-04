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    Второклассник тяжело пострадал, пытаясь перебежать Большеохтинский проспект

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    Более трех с половиной сотен дорожных аварий произошло в Петербурге за сутки 3 октября, в том числе было несколько серьезных ДТП с пешеходами. В Красногвардейском районе под колесами автомобиля сильно пострадал ребенок.

    В 17:26 у дома 15 по Большеохтинскому проспекту 40-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле KIA Soul от Тарасовой улицы к Панфиловой улице, сбил 8-летнего мальчика, ученика второго класса одной из городских школ. Второклассник перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 октября.

    В результате ребенок получил сочетанную и закрытую черепно-мозговые травмы, сотрясение, перелом бедра и травматический шок и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что водитель автомобиля за последние два года не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

    Всего, по данным УГИБДД, в Петербурге за минувший день произошло 358 ДТП, в том числе 13 — с пострадавшими. Травмы в них получили 14 человек: 13 взрослых и один ребенок. Помимо наезда на школьника, известно еще о двух серьезных ДТП с пешеходами: на перекрёстке Московского проспекта и Садовой улицы пенсионер на «УАЗ Патриоте» проехал на красный и сбил мужчину и юношу, а на Кирочной улице сбили девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой зебре.

    В Ленобласти за сутки зафиксировали 88 ДТП. Пострадавшие были в шести случаях. Травмы получили 7 человек (все — взрослые), один человек погиб. Смертельным стало ДТП с пешеходом. На трассе «Нарва» неизвестный насмерть сбил дорожного рабочего в зоне ремонта и скрылся.

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