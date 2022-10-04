    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, с-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.57eur54.39
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиКонтракт на вагоны метроПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    «Изо рта и носа кровь, он хрипел, дочь плакала». На Сенной УАЗ поехал на красный и сбил пешеходов

    6765
    1 комментарий

    Серьёзное ДТП произошло в центре Петербурга, на Сенной площади в понедельник вечером.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, 3 октября около 20 часов на перекрёстке Московского проспекта и Садовой улицы пенсионер 1947 года рождения на автомобиле «УАЗ Патриот» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов, пересекавших дорогу по регулируемому переходу. Один мужчина, лет 30 на вид, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Юноша 2003 года рождения (ему 18 или 19 лет) — в среднем.

    Читательница «Фонтанки» была свидетелем этого ДТП. Ей показалось, что машина сбила сразу четверых пешеходов, переходивших дорогу на зелёный.

    «Руки тряслись даже от шока, не смогла номер скорой вспомнить. Я была с ребенком, и нужно было ее увести от этого кошмара, людей много было, которые пришли на помощь пострадавшим. Одному мужчине под голову подложили коврик спортивный, я дала, изо рта и носа кровь, он хрипел. Дочь плакала, поэтому я увела ее оттуда», — рассказывает читательница.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close