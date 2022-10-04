«Изо рта и носа кровь, он хрипел, дочь плакала». На Сенной УАЗ поехал на красный и сбил пешеходов

Серьёзное ДТП произошло в центре Петербурга, на Сенной площади в понедельник вечером.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, 3 октября около 20 часов на перекрёстке Московского проспекта и Садовой улицы пенсионер 1947 года рождения на автомобиле «УАЗ Патриот» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов, пересекавших дорогу по регулируемому переходу. Один мужчина, лет 30 на вид, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Юноша 2003 года рождения (ему 18 или 19 лет) — в среднем.
Читательница «Фонтанки» была свидетелем этого ДТП. Ей показалось, что машина сбила сразу четверых пешеходов, переходивших дорогу на зелёный.
«Руки тряслись даже от шока, не смогла номер скорой вспомнить. Я была с ребенком, и нужно было ее увести от этого кошмара, людей много было, которые пришли на помощь пострадавшим. Одному мужчине под голову подложили коврик спортивный, я дала, изо рта и носа кровь, он хрипел. Дочь плакала, поэтому я увела ее оттуда», — рассказывает читательница.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.