Полиция нашла рукоблуда, который напал на школьницу на юге Петербурга. Он оказался студентом непростого вуза

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице в Кировском районе Петербурга.
Первокурсника одного из престижных вузов города остановили накануне около половины пятого на улице Есенина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября. По версии следствия, парень приставал к 13-летней девочке на Дачном проспекте 28 сентября. Тогда жертва заметила, что он блондин в ярко-фиолетовой толстовке и спортивных штанах.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Студенту пришлось ночевать в камере.