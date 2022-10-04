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    Полиция нашла рукоблуда, который напал на школьницу на юге Петербурга. Он оказался студентом непростого вуза

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    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице в Кировском районе Петербурга.

    Первокурсника одного из престижных вузов города остановили накануне около половины пятого на улице Есенина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября. По версии следствия, парень приставал к 13-летней девочке на Дачном проспекте 28 сентября. Тогда жертва заметила, что он блондин в ярко-фиолетовой толстовке и спортивных штанах.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Студенту пришлось ночевать в камере.

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