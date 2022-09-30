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    Рукоблуда в модной толстовке ищут после нападения на школьницу

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    Жительница Кировского района Петербурга только в школе смогла рассказать о нападении молодого человека с сексуальными намерениями.

    В полицию накануне около пяти вечера обратилась социальный педагог одной из школ района, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Она рассказала, что 13-летняя учащаяся обратилась к ней и сообщила, что 28 сентября, когда она шла домой, на Дачном проспекте на нее напал парень. Он якобы совершил насильственные действия сексуального характера.

    Девочка смогла описать рукоблуда: это мужчина на вид лет 20, со светлыми волосами, в ярко-фиолетовой толстовке и спортивных штанах.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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