Рукоблуда в модной толстовке ищут после нападения на школьницу

Жительница Кировского района Петербурга только в школе смогла рассказать о нападении молодого человека с сексуальными намерениями.
В полицию накануне около пяти вечера обратилась социальный педагог одной из школ района, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Она рассказала, что 13-летняя учащаяся обратилась к ней и сообщила, что 28 сентября, когда она шла домой, на Дачном проспекте на нее напал парень. Он якобы совершил насильственные действия сексуального характера.
Девочка смогла описать рукоблуда: это мужчина на вид лет 20, со светлыми волосами, в ярко-фиолетовой толстовке и спортивных штанах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.