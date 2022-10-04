Сколько мобилизованных набрали? Главные новости СВО за 4 октября

Мобилизованные направятся в зону спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 4 октября.

Шойгу рассказал, сколько человек набрали за время частичной мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября) в российские Вооруженные силы прибыло более 200 тысяч человек. По словам министра обороны, мобилизованных обучают на 80 полигонах и в шести учебных центрах — их должны обеспечить необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на военные должности.



— Мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания, — рассказал Сергей Шойгу, добавив, что с новобранцами нужно провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, чтобы адаптировать к боевой обстановке. Также министр обороны сообщил, что нынешние военнослужащие, находящиеся на срочной службе, после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО.



В военкоматы направят разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок направить военкоматам и главам призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек от частичной мобилизации.

— Прежде всего это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в вузах и ссузах впервые. Также необходимо быстро довести в военкоматы разъяснения по отсрочкам для имеющих детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид, — заявил министр.



Подготовленные Генштабом ВС РФ подробные разъяснения по отсрочкам касаются:

граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса;

работающих в аккредитованных организациях в области информационных технологий;

работающих в организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи;

работающих в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных телеканалах и радиоканалах;

работающих в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

«Госуслуги» принимают жалобы на ошибки мобилизации

На портале «Госуслуги» появилась форма, с помощью которой можно обжаловать призыв по частичной мобилизации. Это может сделать как сам мобилизованный, так и его близкие. Для того чтобы подать заявление, нужны данные повестки и документы, которые подтверждают наличие основания для отсрочки. Основаниями могут стать негодность по состоянию здоровья, обучение (очно или очно-заочно) в вузах и ссузах в первый раз, бронь от компании либо что-то другое (вне предложенного списка).

Кроме того, на портале «Госуслуги» можно записаться в добровольцы для участия в боевых действиях — для этого нужно отвечать требованиям, представленным ниже на скриншоте.



Gosuslugi.ru Поделиться Поделиться





Совфед одобрил вхождение новых регионов в состав России

Совет Федерации одобрил договоры и конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Накануне договоры единогласно ратифицировала Госдума. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что процедура принятия регионов в состав России завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа президента.

30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин и главы республик и областей подписали соответствующие документы. Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования было принято решение о присоединении их к России.

Переговоров президентов России и Украины не будет Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 30 сентября, после того как президент РФ подписал договоры о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет, «пока Путин президент». Тогда же Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Украины, заявив, что для ведения переговоров нужны две стороны, и Россия как во время, так и еще до начала спецоперации была сторонницей «мирных, дипломатических, переговорных средств».

— Сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит позицию в интересах украинского народа, — заявил Песков. Президент Белоруссии рассказал об участии страны в спецоперации Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как его страна участвует в спецоперации на Украине. По его словам, Белоруссия участвует там, но при этом «никого не убивает и не посылает своих военных».

— Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине — мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, — приводит его слова БЕЛТА.

По словам Лукашенко, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики и нанесения удара по стране «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

В Казахстан после начала мобилизации въехали более 200 тысяч россиян



В МВД Казахстана заявили, что на территорию страны с начала объявления частичной мобилизации въехали более 200 тысяч россиян.

— Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, выехали из страны 147–148 тысяч. Вчера, например, более семи тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле, — заявил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.



Он отметил, что в последние дни ситуация на границах нормализовалась.