Сорок миллиардов долларов сверху. Сколько заработала Россия на зарубежной торговле

Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Пока мир переживает стагнацию, в Запад закручивает санкционные гайки, основные торговые партнеры России продолжают исправно пополнять казну РФ и снабжать нашу промышленность критически важной продукцией.

«Фонтанка» подсчитала (в граммах), сколько мы дополнительно заработали на торговле углеводородами, как Китай справляется с задачей по бесперебойному снабжению нас микроэлектроникой, а Турция — овощами. Для тех, кому не хочется копаться в большом количестве цифр, сразу короткое резюме: пока что у нас всё очень хорошо. А что будет дальше, никто не знает даже приблизительно.



Главная проблема России — потеря западных рынков углеводородов. В прошлом году мы продали их почти на 270 млрд долл. Больше 150 из них пришлись на страны, которые сейчас активно избавляются от наших нефти и газа. Разумеется, на 100 % слезть с «российской углеводородной иглы» все не смогут (хотя Великобритания, к примеру, неплохо справляется). И какие-то объемы поставок будут — о полном эмбарго речь пока ведут только самые горячие головы вроде Польши. Но даже в Прибалтике поговорили-поговорили, да и возобновили закупку газа в России.



Тем не менее вопрос о диверсификации рынков сбыта — у нас вопрос № 1 в повестке следующего года. Тем интереснее наблюдать за тем, как уже сейчас Россия справляется с этой задачей.

Вторая проблема — насыщение внутреннего рынка импортной продукцией. В первую очередь высокотехнологичной. Против нас играют не только санкции напрямую, но и беспрецедентное давление на наших традиционных партнеров в этой сфере со стороны авторов этих санкций.

Если же обращаться к цифрам, то ситуация выглядит примерно так: по сравнению с прошлым годом доходы от экспорта российских товаров пока выросли даже в направлении Германии. Согласно последним доступным отчетам таможенного ведомства ФРГ (за январь — июль), выручка от продажи всего-всего туда составила 27,9 млрд долл. Годом ранее было 26,4 млрд.



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Да, приходится признать, что этот рост — итог исключительно ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках. В тоннах нам переправить в Германию удалось значительно меньше — всего 44 против 60 млн тонн. Интересно разобраться в этом поподробнее. Основной вклад в российско-германский торговый баланс с нашей стороны вносят, разумеется, углеводороды. Из полученных с начала года из Германии почти 28 млрд долл. на них пришлось 22 млрд.



Подавляющее большинство — это газ. По неизвестной редакции «Фонтанки» причине статистика по нему (код ТН ВЭД «2711») немцами не публикуется. Во всех месяцах и в графе «тонны», и в графе «доллары» стоят прочерки. Однако если совершить простое арифметическое действие — вычесть из общего показателя кода «27» («Топливо минеральное, нефть и пр.») всё, что не газ, то есть нефть, уголь, сланцы и пр., — останется правильная цифра. В долларах это — за январь — июль — 18,8 млрд.



Можно было бы посчитать, как менялась цена на газ за этот год, и у нас бы вышло — на 35 % к уровню прошлого года. Сказать точно получится только вот эту, относительную величину, потому что таможенная статистика дает нам только тонны, а не кубометры — то, как везде рассчитывается объемы экспорта природного газа. Чтобы перевести тонны в тысячи кубических метров, надо знать слишком много вводных — температуру, давление, химический состав, то есть плотность. Это не так важно, как, собственно, эта разница — те самые лишние 35 %.



Именно они позволили «Газпрому» отчитаться в этом году о сохранении прошлогодних объемов выручки при резком сокращении поставок. Только за первые семь месяцев Россия недопоставила в Германию 12 млн тонн газа. А читая последние новости, мы понимаем, что по итогам года падение экспорта газа в Германию, мягко говоря, сильно упадет. Как и долларовые доходы.

Что касается всего остального нашего экспорта в Германию, то общий объем поставок, за исключением углеводородов, упал в тоннах в 1,5 раза. Но зато в долларах вырос на вполне ощутимые 7 % .



К примеру, в 1,5 раза увеличилась выручка от поставок никеля, а это сразу 477 млн долл. Выручка от продажи в Германию редких металлов, в первую очередь титана, удвоилась. Доходы от поставки алюминия выросли на 35 %, а меди — на 51 %. Сильно выросли поставки золота — более 7 тонн его уехало из России в этом году именно в Германию, хотя ранее основным покупателем была Великобритания. За него мы выручили почти 500 млн долл., и еще больше — 600 млн — за палладий.

На ура в Германию идут российские отходы пищевой промышленности — соевые и подсолнечные жмыхи. Они используются в животноводстве и в кормах для домашних животных. Такая, казалось бы, пустяковая вещь принесла российским экспортерам в этом году 120 млн долл. против 70 годом ранее.

Ну а самый большой рост в нашем экспорте из заметных номенклатур — у удобрений. Сразу в 3,5 раза и добротные 108 млн долл. Может, это кому-то покажется совсем мелочью, но, к примеру, российские консервированные мясо и рыба выросли в германской статистике в 17 раз, принеся кому-то 2,8 млн долл.



А вот с германским импортом всё действительно плохо. И в тоннах, и в долларах он рухнул чуть ли не вдвое. Именно настолько сократились поставки, к примеру, товаров по таможенному коду «84» — «Машины, механизмы и аппараты». Это самая большая статья экспорта из Германию в Россию и критически важная для российской промышленности. Если искать хоть какой-то позитив, стоит отметить, что практически в полном объеме сохранились поставки сельскохозяйственных машин и механизмов, неплохо к нам — даже в июле — шли жидкостные насосы и центрифуги. То есть худо-бедно импорт идет, и кому-то необходимое оборудование всё же приходит.

Кстати, из совсем хороших новостей — почти не упали поставки лекарств (в тоннах). Всё остальное, конечно, довольно печально.

Из Китая с приветом

Самое приятное, что сейчас может быть для таможенного аналитика, — это разглядывать статистику торговли с Китаем. Она выросла, похорошела, возмужала. А главное — поддерживает российскую экономику как в плане финансовой подпитки, так и в вопросах технологического обеспечения.



Судите сами. Самых разнообразных углеводородов в январе — сентябре этого года Китай купил в России на 54 млрд долл. Это против 32 млрд годом ранее. Сказывается и выход на полную мощность газопровода «Сила Сибири», и поставки нефти и нефтепродуктов. В сухом остатке, за 9 месяцев этого очень непростого года Китай дополнительно поддержал нашу страну на 22 млрд долл. Нет нужды говорить, насколько ценно это сейчас.



Большинство важных экспортных статей растут. Мясо, рыба, удобрения, неорганическая химия, резина, сталь. Из негатива — разве что дерево, растительные жиры, медь и руды, но ненамного. В целом мы отправили в Китай товаров на 73 млрд долл. Годом ранее было 48 млрд.

И если в прошлом году еще можно было говорить о приблизительном торговом паритете — 40 млрд против 48, то теперь торговое сальдо полностью в нашу пользу. 73 против 44. Мало какая страна в мире может похвастаться тем, что она выкачивает из Китая 30 млрд. Как правило, у всех деньги идут в обратном направлении.

Мы же в обратную сторону традиционно везем высокотехнологичную продукцию. И тут надо порадоваться — самые наукоемкие вещи к нам приходят в большем объеме, чем в прошлом году. Разнообразной техники, механизмов и машин мы привезли из Китая к концу лета на 9,7 млрд долл. — плюс 12,5 % .



Самое, пожалуй, ценное — это рост импорта микроэлектроники. Самое слабое звено в экономике России. Там объемы небольшие — около 256 млн долл. в этом году. Но все эти транзисторы, печатные платы и интегральные схемы и не стоят дорого. Главное — чтобы они были.



Чуть упал импорт электроники (-6 %), но все равно это 7,7 млрд даже в условиях строгих вроде бы санкций. Импорт автомобилей подрос на 15 % (3,2 млрд долл.), но этот рост, стоит признать, всё же в основном за счет роста цен. А вот рост ввоза товаров из пластмассы ( +31 % ), резины ( +65 % ) и органической химии (сразу +77 % ) — это несомненный успех.



Отдельно можно отметить колоссальный рост импорта табачной продукции — с 2 до 180 млн долл. Такие теперь времена — производство российских табачных фабрик иностранных производителей сильно буксует, и прикуривать, к примеру, IQOS нам теперь приходится из Китая.



Зачем нам нужен турецкий берег

Критически важным торговым партнером в этом году для России стала Турция. За это ей прощают не самое дружелюбное поведение сразу на двух театрах боевых действий.



Что мы получаем взамен. Во-первых, 37 млрд долл. за экспорт российских товаров. Год назад было 17.



В лидерах, естественно, углеводороды, которых турки за восемь месяцев у нас набрали на 26,5 млрд . Рост — 220 % . То есть дополнительные 18 млрд долл. Как говорится, спасибо, на здоровье. Других вариантов, у нас, кстати, не особо много.

Очень хороший рост по зерновым. Да, цены на них взлетели, но и в объемах мы тоже прилично растем. В итоге 2 млрд против 1,2 годом ранее. Очень хорошо нарастила Турция закупку наших драгметаллов, чем, несомненно, неплохо помогает компенсировать потери от экспорта в Великобританию. Это еще 5 00 млн .

Дополнительные 300 млн по сравнению с 2021 годом в Турции выручили от продажи меди. Плюс 160 млн долл. — за продукты органической химии, почти столько же — за растительные и животные жиры. Почти 120 — за жмых и ровно 100 дополнительных миллионов — за удобрения.

Вот так, в целом, и набирается до 20 млрд, хорошо пополнивших кошельки поправивших положение дел у потерявших западные рынки российских экспортеров.



Из заметных потерь — металлические руды, алюминий и сталь. Там диапазон потерь в 120–140 млн .

Однако куда более ценно — рост импорта. Особенно по самому важному для нашей экономики направлению — оборудованию с кодом «84». Мало того, что по итогам 8 месяцев рост на четверть (572 млн долл.), так еще и крайне положительная тенденция к росту — в августе рост составил сразу 54 % . То есть из Германии поставки оборудования резко падают, а из Турции — растут как на дрожжах.



Еще более впечатляющий рост поставок пластиковых изделий — +84 % . Очень хорошо подросли поставки фруктов (+15 %) — итого почти на полмиллиарда. Зато по непонятной причине резко обрушился импорт турецких овощей (-37 %). Видимо, с помидорами как-то не задалось, а может, просто цены упали. Турецкой одежды и обуви к нам едет почти столько же, сколько и раньше (хотя есть небольшое падение на 2–6 % , но это не критично). Из Китая одежды, к нам, кстати, тоже немного меньше приехало. Ну так оно и понятно — магазины же одежные по всей стране закрываются.



В целом, обзор торговых отношений с тремя крупнейшими партнерами позволяет говорить о некоем — весьма, конечно, хрупком, но балансе, с которым российская экономика проходит вторую половину 2022 года. Куда и с какой силой будут дуть торговые ветры дальше, не возьмется прогнозировать ни один эксперт. Но пока всё не так плохо. Лишь бы не сглазить.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

