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    Вечер при свечах отменяется: из Московского района Петербурга прогнали тьму

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    Энергетики восстановили электроснабжение в Московском районе Петербурга. Света в домах вечером 3 октября ждали около трёх часов.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго», с 19:55 все потребители получают электроэнергию в полном объёме. Технологическое нарушение, повлиявшее на электроснабжение района, не связано с непогодой.

    «Энергетики выехали на место сразу после получения сигнала об отключении и провели необходимые восстановительные работы», — уточняют в пресс-службе.

    По словам читателей, свет в части Московского района пропал незадолго до пяти часов вечера. Жители сообщали, что в темноте оказались дома на Смоленской улице, Киевской, Варшавской, Благодатной, а также на Московском проспекте. Жаловались на перебои с электричеством в понедельник вечером также из Кировского и Приморского районов города.

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