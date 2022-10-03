Вечер при свечах отменяется: из Московского района Петербурга прогнали тьму

Энергетики восстановили электроснабжение в Московском районе Петербурга. Света в домах вечером 3 октября ждали около трёх часов.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго», с 19:55 все потребители получают электроэнергию в полном объёме. Технологическое нарушение, повлиявшее на электроснабжение района, не связано с непогодой.
«Энергетики выехали на место сразу после получения сигнала об отключении и провели необходимые восстановительные работы», — уточняют в пресс-службе.
По словам читателей, свет в части Московского района пропал незадолго до пяти часов вечера. Жители сообщали, что в темноте оказались дома на Смоленской улице, Киевской, Варшавской, Благодатной, а также на Московском проспекте. Жаловались на перебои с электричеством в понедельник вечером также из Кировского и Приморского районов города.