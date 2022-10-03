Жители Московского района жалуются на массовые отключения электричества

Часть жителей Московского района Петербурга осталась без электричества. На отключения вечером 3 октября пожаловались читатели «Фонтанки».
По словам одного из наших собеседников, свет пропал приблизительно в 16:53 в строениях, расположенных на части Киевской улицы — от Московского проспекта до Заозёрной улицы. Другой читатель сообщил, что электричество также исчезло в доме 13 на Смоленской улице, она идёт параллельно Киевской.
«Здравствуйте, половина Московского района Петербурга осталась без света», — написал ещё один горожанин. «Уже минут 40 в Московском районе нет электричества. Довольно большая территория без света», — жалуется другая читательница.
Корреспондент «Фонтанки» сообщил, что в районе Московских ворот, к примеру, электричество есть.
В пресс-службе «Россети Ленэнерго» сообщили, что на данный момент специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения. Причиной отключения стало технологическое нарушение. «Сразу после поступления сигнала об отключении на место направлены бригады компании. Энергоснабжение потребителей будет восстановлено максимально оперативно», — уточнили там.