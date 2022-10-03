Сотни петербуржцев получили «Спутник V» прямо в нос

Вакцина «Спутник V» в форме спрея доступна в 90 прививочных пунктах Петербурга. Об этом 3 октября сообщил вице-губернатор Олег Эргашев на своей странице во «ВКонтакте».



Такую прививку себе сделали уже больше 700 горожан. По словам Эргашева, назальная форма наиболее оптимальная для повторной вакцинации. Она создает местный иммунитет на слизистой оболочке, практически не имеет побочных эффектов и легче переносится пациентами.



Также чиновник рассказал, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 48%, а количество госпитализируемых снизилось на 15%.

