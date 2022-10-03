Срок годности «Спутника V» увеличили до 18 месяцев

Срок годности обоих компонентов вакцины «Спутник V» увеличен до 18 месяцев. Об этом говорится в обновленной инструкции, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.



Речь идет о препарате производственной площадки «Генериум». Эта компания занимается разработкой и производством препаратов и вакцин, в том числе «Спутника V».



В августе Минздрав продлил сроки годности вакцины «Спутник V». Для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года. Решение о продлении принимается на основе экспертизы, которая подтвердила, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата.

