    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-в

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.57eur54.39
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиПедагог из ДНР - учитель года?Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    COVID-19

    Срок годности «Спутника V» увеличили до 18 месяцев

    2102
    7 комментариев

    Срок годности обоих компонентов вакцины «Спутник V» увеличен до 18 месяцев. Об этом говорится в обновленной инструкции, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.

    Речь идет о препарате производственной площадки «Генериум». Эта компания занимается разработкой и производством препаратов и вакцин, в том числе «Спутника V».

    В августе Минздрав продлил сроки годности вакцины «Спутник V». Для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года. Решение о продлении принимается на основе экспертизы, которая подтвердила, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    vic_5e4cd1938d1a803 Окт 2022 в 21:43
    Любом новому лекарственному препарату изначально назначают более короткий срок годности, чем последующим партиям выпущенным позже. Изначально на контролируемое хранение закладываются образцы и периодически через определённый промежуток времени проверяется их качество. При сохранении качества увеличивается срок годности.
    Более того, проводилось исследование, а что будет с препаратами через 10-20 лет хранения, может и существенно больший срок, не помню. Так вот, по заключению специалистов эффективность снижалась всего на несколько процентов, а вредного ничего не появлялось. Исследовались препараты, хранившиеся в надлежащих условиях.
    В фармации, тоже самое, что и в производстве любых товаров потребления, в т.ч. и авто. Производителям невыгодно делать долгослужащую вещь. Автомобиль, сознательно делают более хлипким, а у лекарственных препаратов устанавливают заниженный срок годности. Безусловно, есть препараты с объективно короткими сроками годности, но многие, например, таблетированные формы при правильных условиях хранения будут почти также эффективны и безопасны при существенно бОльших сроках хранения, чем указано официально.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close