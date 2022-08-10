Минздрав продлил сроки годности «Спутника V»

В России продлили сроки годности вакцины от COVID-19 «Спутник V», изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению. Об этом 10 августа пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав.



Для разных производителей сроки составляют от шести месяцев до одного года. В каждом случае решение о продлении основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата.

