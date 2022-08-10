Минздрав продлил сроки годности «Спутника V»

В России продлили сроки годности вакцины от COVID-19 «Спутник V», изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению. Об этом 10 августа пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
Для разных производителей сроки составляют от шести месяцев до одного года. В каждом случае решение о продлении основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата.
В Минздраве также предупредили, что сведения о более коротком сроке годности на упаковке препарата не означают, что он просрочен, просто он произведен до продления.
В Петербурге тем временем ищут мужчин и женщин от 18 до 60 лет, которые еще не успели привиться от коронавируса или переболеть. Им предлагают принять участие в клинических испытаниях назальной версии «Спутника V». Суммарно за время испытаний добровольцам обещают выплатить 55 тысяч рублей. Подробнее читайте здесь.