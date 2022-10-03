Из Казахстана выдворяют россиян, устроивших пьяную драку у клуба в приграничном городе

Мужчин задержали ночью 30 сентября. Против нарушителей составили административные протоколы о мелком хулиганстве, появлении в общественном месте в состоянии опьянения и о нарушении тишины. Отмечалось, что «граждан РФ 1992 и 1995 годов рождения» (29–30 и 26–27 лет) арестовали на 5 суток. РИА Новости уточняет, что речь идет о четырех россиянах.

Суд казахстанского города Уральска решил выдворить из страны россиян, которые подрались у ночного клуба. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканской полиции.

Теперь же специализированный административный суд Уральска решил выдворить из страны всех участников драки — на основании закона «О правовом положении иностранцев». Отметим, что Уральск находится недалеко от границы с Россией.



О том, что житель Уральска думает о приезжих россиянах, читайте в нашем материале.

