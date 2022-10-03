МИД Чехии призывает своих граждан уезжать из России

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом 3 октября пишет Reuters, ссылаясь на сообщение министерства.



«В связи с вероятной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран — участниц ЕС и НАТО, министерство иностранных дел Чехии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации», — предупреждает ведомство.



Там же уточняется, что МИД Чехии призывает своих граждан покинуть территорию России.

