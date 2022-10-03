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    МИД Чехии призывает своих граждан уезжать из России

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    МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом 3 октября пишет Reuters, ссылаясь на сообщение министерства.

    «В связи с вероятной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран — участниц ЕС и НАТО, министерство иностранных дел Чехии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации», — предупреждает ведомство.

    Там же уточняется, что МИД Чехии призывает своих граждан покинуть территорию России.

    Ранее в конце сентября с такими же призывами выступили США, Латвия, Румыния, Польша и Болгария. Они просили своих граждан срочно покинуть Россию.

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