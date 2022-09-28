США, Латвия и Румыния призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Американское посольство в Москве призвало граждан США немедленно покинуть Россию, объясняя это тем, что люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию. Об этом 28 сентября сообщается на сайте посольства.



Аналогичные призывы прозвучали в среду и от главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса. Он попросил граждан страны не посещать РФ, а тех, кто в данный момент находится в России, как можно скорее ее покинуть.



Присоединилась к ним и Румыния, которая также просит своих граждан «избегать необязательных поездок» в Россию и постараться уехать оттуда «в кратчайшие сроки».