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    США, Латвия и Румыния призвали своих граждан срочно покинуть Россию

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    Американское посольство в Москве призвало граждан США немедленно покинуть Россию, объясняя это тем, что люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию. Об этом 28 сентября сообщается на сайте посольства.

    Аналогичные призывы прозвучали в среду и от главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса. Он попросил граждан страны не посещать РФ, а тех, кто в данный момент находится в России, как можно скорее ее покинуть.

    Присоединилась к ним и Румыния, которая также просит своих граждан «избегать необязательных поездок» в Россию и постараться уехать оттуда «в кратчайшие сроки».

    Ранее Болгария и Польша рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Россию. «В случае ухудшения ситуации в области безопасности, закрытия границ или других непредсказуемых событий эвакуация может быть значительно осложнена или даже невозможна», — предупреждали граждан в польском МИД.

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