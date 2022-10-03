Доложить. Глава СКР узнал о едва не погибшем в Приозерске ребенке-инвалиде

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки травмирования ребенка-инвалида в реабилитационном центре в Приозерске. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба ведомства.
Доклад должен предоставить руководитель регионального СК Сергей Сазин.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что в понедельник из реабилитационного центра для детей-инвалидов был госпитализирован 8-летний мальчик с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ребенка доставили в больницу с признаками асфиксии. Предполагается, что он мог получить травму при сдавливании шеи воротником спецжилета.