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    Доложить. Глава СКР узнал о едва не погибшем в Приозерске ребенке-инвалиде

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    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки травмирования ребенка-инвалида в реабилитационном центре в Приозерске. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    Доклад должен предоставить руководитель регионального СК Сергей Сазин.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в понедельник из реабилитационного центра для детей-инвалидов был госпитализирован 8-летний мальчик с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ребенка доставили в больницу с признаками асфиксии. Предполагается, что он мог получить травму при сдавливании шеи воротником спецжилета.

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