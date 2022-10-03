В Приозерске ребенок-инвалид едва не погиб в реабилитационном центре

Следственный комитет Ленинградской области устанавливает обстоятельства травмирования 8-летнего ребенка в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске. Об этом 3 октября сообщает 47news.
По данным издания, мальчика госпитализировали из учреждения в понедельник. Врачи диагностировали у него признаки асфиксии, то есть удушья. Предварительная версия событий такова: ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата посадили на стул для кормления и зафиксировали ремнями. Что было дальше, неизвестно. Возможно, мальчик остался без присмотра и сполз вниз, в результате чего произошло удушение.
По информации областной прокуратуры, в ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» проводится проверка. Директор учреждения от комментариев воздержалась, лишь уточнила, что ребенок жив.