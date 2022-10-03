Плату за пошлину не берут. Нотариусы начали работу в мобилизационных пунктах Петербурга

Нотариусы начали работать в мобилизационных пунктах Петербурга и Ленобласти. Об этом 3 октября пишет на своей странице во «ВКонтакте» спикер городского парламента Александр Бельский.



«Постарались помочь ребятам в самые сжатые сроки. Специалисты Нотариальных палат Петербурга и Ленобласти собрали наиболее актуальные вопросы и готовы содействовать в оформлении бумаг. Важно, что с мобилизованных не будут брать плату за пошлины», – написал он.

