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    Мобилизация

    Плату за пошлину не берут. Нотариусы начали работу в мобилизационных пунктах Петербурга

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    Нотариусы начали работать в мобилизационных пунктах Петербурга и Ленобласти. Об этом 3 октября пишет на своей странице во «ВКонтакте» спикер городского парламента Александр Бельский.

    «Постарались помочь ребятам в самые сжатые сроки. Специалисты Нотариальных палат Петербурга и Ленобласти собрали наиболее актуальные вопросы и готовы содействовать в оформлении бумаг. Важно, что с мобилизованных не будут брать плату за пошлины», – написал он.

    Бельский напомнил, что помочь с оформлением документов его просили сами резервисты, которые хотят решить имеющиеся вопросы перед отправкой на службу.

    Как писала «Фонтанка», мобилизованных на встрече со спикером беспокоили вопросы кредитных каникул, уплаты алиментов, налогов, социальных гарантий, устройства детей в детсады и школы, льгот, работы нотариусов и ЗАГС.

    Мы рассказывали о том, что люди, получившие повестки, выстроились в огромные очереди к нотариусам за генеральными доверенностями. Нотариальная палата решила предоставлять льготы мобилизованным мужчинам и организовала работу дежурных нотариусов, которые будут дополнительно работать по выходным.

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