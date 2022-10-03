Пропавшего в Сочи музыканта из «Фабрики звёзд» нашли

Музыкант из «Фабрики звезд — 5» Константин Легостаев, пропавший вчера в Сочи, нашёлся. Он в полиции. Об этом информирует СУ СК по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, 3 октября местные жители заметили певца в Сочи на Первомайской улице (Центральный микрорайон), узнали его и сообщили в правоохранительные органы.



«В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

