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    Пропавшего в Сочи музыканта из «Фабрики звёзд» нашли

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    Музыкант из «Фабрики звезд — 5» Константин Легостаев, пропавший вчера в Сочи, нашёлся. Он в полиции. Об этом информирует СУ СК по Краснодарскому краю.

    По данным ведомства, 3 октября местные жители заметили певца в Сочи на Первомайской улице (Центральный микрорайон), узнали его и сообщили в правоохранительные органы.

    «В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

    Легостаев пропал вчера вечером на одном из пляжей в Центральном районе Сочи. Очевидцы сняли на видео, как он заходит в море, а обратно не возвращается. Следователи СК продолжают проверку, несмотря на то что мужчина обнаружен живым.

    Константин Легостаев родился в Ленинграде в 1976 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, затем актерский факультет ВГИК в Москве. Писал песни для популярный групп и выступал сам, в том числе с Евой Польной, Николаем Носковым, группой «Би-2», был фронтменом поп-рок-группы «Dельта». Участвовал в шоу «Фабрика звезд — 5». Стал лауреатом премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».

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