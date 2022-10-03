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    Певец из «Фабрики звёзд» родом из Петербурга пропал в Сочи в воде

    1907
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    В Сочи во время купания 2 октября пропал без вести 46-летний музыкант Константин Легостаев, который родился и начинал карьеру в Петербурге. Полиция ведёт проверку.

    Легостаев вместе с командой прибыл в Сочи для съемок нового клипа. Вчера около 16:50 он вошёл в море и на берег не вернулся. Видео с заходом в воду публикуют в соцсетях. Коллеги певца обратились в экстренные службы.

    «По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    «В УВД по городу Сочи поступило сообщение, что не могут связаться с Легостаевым. По данному факту проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали там же «Коммерсанту».

    Константин Легостаев родился в Ленинграде в 1976 году, детство провёл в городе Отрадное, в 2009 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, затем — актерский факультет ВГИК в Москве. Первую песню, ставшую очень популярной, написал в 1996 году для группы «Гости из будущего» — «Ждать и петь». Сингл на эту песню выпустил в 2001 году. В 2003 году выступил с солисткой группы Евой Польной на концерте «Бомба года — 2003», в том же году в ротацию Русского радио вошли его песни «Ни о чём не думал Бог» и «Школьная». Известности Легостаеву добавило участие в проекте «Фабрика звезд — 5». Выступал также с Николаем Носковым и группой «Би-2», был фронтменом поп-рок-группы «Dельта», писал саундтреки к сериалам и фильмам. Лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон».

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