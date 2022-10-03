Певец из «Фабрики звёзд» родом из Петербурга пропал в Сочи в воде

В Сочи во время купания 2 октября пропал без вести 46-летний музыкант Константин Легостаев, который родился и начинал карьеру в Петербурге. Полиция ведёт проверку.



Легостаев вместе с командой прибыл в Сочи для съемок нового клипа. Вчера около 16:50 он вошёл в море и на берег не вернулся. Видео с заходом в воду публикуют в соцсетях. Коллеги певца обратились в экстренные службы.



«По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Краснодарскому краю.

