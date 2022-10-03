МВД будет принимать от иностранцев обращения по вопросам, связанным с военной службой по контракту

Иностранцы, желающие поступить на военную службу по контракту, смогут задавать интересующие вопросы в открытых для этих целей пунктах приема обращений. Об этом 3 октября сообщает пресс-центр МВД.



«В помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту», — говорится на сайте ведомства.

