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    МВД будет принимать от иностранцев обращения по вопросам, связанным с военной службой по контракту

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    Иностранцы, желающие поступить на военную службу по контракту, смогут задавать интересующие вопросы в открытых для этих целей пунктах приема обращений. Об этом 3 октября сообщает пресс-центр МВД.

    «В помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту», — говорится на сайте ведомства.

    Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.

    Согласно тексту документа, с заявлением о гражданстве могут обратиться иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года и не менее шести месяцев принимающие участие в боевых действиях. Таким правом также наделяются их супруги, дети и родители.

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