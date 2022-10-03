МВД будет принимать от иностранцев обращения по вопросам, связанным с военной службой по контракту

Иностранцы, желающие поступить на военную службу по контракту, смогут задавать интересующие вопросы в открытых для этих целей пунктах приема обращений. Об этом 3 октября сообщает пресс-центр МВД.
«В помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту», — говорится на сайте ведомства.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.
Согласно тексту документа, с заявлением о гражданстве могут обратиться иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года и не менее шести месяцев принимающие участие в боевых действиях. Таким правом также наделяются их супруги, дети и родители.