Премия «Фонтанки»: объясняем, как выдвигать номинантов, чтобы они прошли в финал

Ежегодная народная городская премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — это возможность поддержать местный бизнес, который остается устойчивым, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в этом году.
За две недели от читателей «Фонтанки» поступило более 7,5 тысячи предложений о том, кто достоин претендовать на премию. Чтобы награду получили те компании, благодаря которым мы продолжаем получать действительно качественные товары и услуги, объясняем, как правильно выдвигать номинантов.
Кто может предложить кандидатов на победу в премии «Фонтанки»?
Любой человек. Для этого достаточно зайти на сайт премии, авторизоваться и своими руками написать своих претендентов на премию — в соответствии с номинацией. Если писать название одной и той же компании без разбора во все окошки, то засчитано оно будет только в той номинации, к которой она подходит по роду деятельности. Так что лучше проявить фантазию и предложить отдельный вариант на каждую номинацию.
Кстати, в этом году мы впервые предлагаем 4 возможных варианта для авторизации: через «Яндекс», Google, «Вконтакте» и Telegram. Выбирайте удобный лично для вас способ, авторизуйтесь — и предлагайте своего номинанта.
Для чего нужно авторизовываться? Куда идут эти данные?
Мы не собираем данные и не распространяем их. Авторизация нужна только для того, чтобы не происходила накрутка голосов. Если не ограничить номинирование: 1 человек — 1 компания в каждой номинации, то каждый, кто хотел бы попасть в финал, мог бесконечно выдвигать сам себя. Получилось бы не народная премия, а битва ботов.
Сколько номинантов пройдет в следующий этап — голосование?
В каждой из номинаций будет определено по 10 компаний, которые войдут в шорт-лист и будут предложены читателям для голосования.
По какому принципу компании будут включены в шорт-лист?
Чем больше раз назовут читатели ту или иную компанию или учреждение в процессе номинирования, тем больше шансов у нее попасть в топ-10. Мы суммируем все упоминания компании и определим те 10, которые называли чаще других. Поэтому если вы заинтересованы в том, чтобы кто-то прошел в финал и, в конце концов, победил, то расскажите всем друзьям, знакомым и коллегам о премии и попросите тоже выдвинуть приглянувшегося вам номинанта.
При подсчете голосов учитываются все названия, которые присылают читатели, если мы сумеем их идентифицировать и сопоставить с той или иной компанией. Конечно, необязательно писать название юрлица с формой собственности, но чем понятнее будет написан бренд, тем проще его будет посчитать.
А если я сотрудник компании — могу ли я выдвинуть ее на премию?
Все читатели «Фонтанки» равны — и если вы считаете, что компания или учреждение, где вы работаете, достойны получить премию — это замечательно. При этом ваши действия ничем не будут отличаться от действий всех остальных людей, кто выдвигает номинантов. Ведь, напомним, мы не собираем данные о тех, кто участвует в номинировании, мы лишь защищаем всех участников от накрутки. Все легальные способы — рассылка среди сотрудников и клиентов, анонсы участия компании в премии в соцсетях, какая-то наглядная агитация — все это не только не запрещается, но даже приветствуется. И компании-участники премии прошлых лет активно продвигали себя среди друзей и клиентов и получали хороший результат.
Есть ли смысл еще кого-то выдвигать? Наверное, уже все набрали много голосов
Номинирование продлится ровно месяц — с 19 сентября по 19 октября. Да, читатели уже выдвинули больше 7,5 тыс. предложений по номинированию на премию. Но ситуация в рейтинге компаний внутри номинаций меняется каждый день, появляются новые названия, одни лидеры сменяют других. Поэтому у вас еще есть больше двух недель, чтобы выдвинуть своего кандидата, а также провести кампанию в его поддержке всеми возможными доступными способами.
Поэтому заходите на сайт ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» и выдвигайте своих претендентов.