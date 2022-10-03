Премия «Фонтанки»: объясняем, как выдвигать номинантов, чтобы они прошли в финал

Ежегодная народная городская премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — это возможность поддержать местный бизнес, который остается устойчивым, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в этом году.

За две недели от читателей «Фонтанки» поступило более 7,5 тысячи предложений о том, кто достоин претендовать на премию. Чтобы награду получили те компании, благодаря которым мы продолжаем получать действительно качественные товары и услуги, объясняем, как правильно выдвигать номинантов.