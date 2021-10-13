Больше 1100 компаний претендуют на выход в финал премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Посмотрите, как номинанты стремятся набрать голоса

Меньше недели осталось до окончания первого этапа премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние». Всего 100 из 1100 компаний, названных читателями в 10 номинациях, пройдут в финал. Для этого необходимо набрать как можно больше голосов и войти в ТОП-10 своей номинации.
Чтобы достичь цели, компании активно продвигают свое участие в премии в соцсетях, на сайтах и даже непосредственно на рабочих местах, призывая клиентов и сотрудников выдвигать их в качестве номинантов.
Чаще всего для привлечения внимания клиентов используются социальные сети. Например, Instagrаm популярен у баров и ресторанов, салонов красоты. Кстати, в этих номинациях самая активная конкуренция и самый большой разброс по количеству голосов: горожане уже назвали больше 200 баров, 250 ресторанов и 180 студий красоты.
Рассказывают о своем желании победить компании также и в сети «ВКонтакте», и в Facebook. Часто можно увидеть информацию и на собственных сайтах. Для тех, кто хочет получить премию в номинации «Лучший работодатель», актуально продвижение внутри компании — например, с помощью плакатов, развешанных непосредственно в коридорах компании.
И конечно, нам особенно приятно, что победители и номинанты, вошедшие в ТОП-10 прошлых лет, гордятся тем, что получили премию, и тоже рассказывают об этом на своих сайтах.
ТОП-10 в каждой номинации обновляется едва ли не каждый день, так что шанс набрать необходимое для выхода в финал количество голосов есть у каждой компании. Для этого необязательно быть крупной корпорацией — опыт показывает, что лояльность клиентов и сотрудников помогают всем, кто действительно стремится к победе.
Поэтому призываем компании использовать все доступные ресурсы, чтобы напомнить о себе и поднять свой рейтинг среди номинантов, особенно сейчас, когда до окончания выдвижения остается всего 5 дней.
Напоминаем: чтобы выдвинуть своего номинанта, необходимо перейти на страницу премии, авторизоваться через социальные сети или Telegram, напечатать в окне каждой номинации своего претендента на победу. Всего предстоит определить победителей в 10 номинациях:
- Бар
- Ресторан
- Супермаркет
- Служба доставки
- Онлайн-сервис
- Салон красоты и барбершоп
- Место для загородного отдыха
- Работодатель
- Вуз
- Банк.