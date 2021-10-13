Больше 1100 компаний претендуют на выход в финал премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Посмотрите, как номинанты стремятся набрать голоса

Меньше недели осталось до окончания первого этапа премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние». Всего 100 из 1100 компаний, названных читателями в 10 номинациях, пройдут в финал. Для этого необходимо набрать как можно больше голосов и войти в ТОП-10 своей номинации.



Чтобы достичь цели, компании активно продвигают свое участие в премии в соцсетях, на сайтах и даже непосредственно на рабочих местах, призывая клиентов и сотрудников выдвигать их в качестве номинантов.



Чаще всего для привлечения внимания клиентов используются социальные сети. Например, Instagrаm популярен у баров и ресторанов, салонов красоты. Кстати, в этих номинациях самая активная конкуренция и самый большой разброс по количеству голосов: горожане уже назвали больше 200 баров, 250 ресторанов и 180 студий красоты.

