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    Пробка из украинцев на границе с Эстонией растет — иностранцев проверяют в разы тщательней

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    Досмотр каждого автомобиля и выезжающего из России иностранца на границе с Эстонией вырос с 20 минут минимум до часа. Им поставили скамейки и кулеры с водой.

    О ситуации на пункте пропуска Ивангород — Нарва на 2 октября рассказывает 47news. В пробке в основном украинцы и россияне с видом на жительство в Евросоюзе. Стоят по несколько дней, для них рядом с пунктом пропуска сложена вода, кофе, колбаса и спальные коврики.

    Глава города Виктор Карпенко рассказал, что увеличилось время досмотра иностранцев — от 10–20 минут до часа-полтора.

    Как ранее писала «Фонтанка», очереди не только в Ивангороде, но и в Шумилкино, Куничиной Горе, Бурачках, Убылинке, Лудонке.

    © Фонтанка.Ру
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