Пробка из украинцев на границе с Эстонией растет — иностранцев проверяют в разы тщательней

Досмотр каждого автомобиля и выезжающего из России иностранца на границе с Эстонией вырос с 20 минут минимум до часа. Им поставили скамейки и кулеры с водой.

О ситуации на пункте пропуска Ивангород — Нарва на 2 октября рассказывает 47news. В пробке в основном украинцы и россияне с видом на жительство в Евросоюзе. Стоят по несколько дней, для них рядом с пунктом пропуска сложена вода, кофе, колбаса и спальные коврики.