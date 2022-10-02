Пробка из украинцев на границе с Эстонией растет — иностранцев проверяют в разы тщательней

Досмотр каждого автомобиля и выезжающего из России иностранца на границе с Эстонией вырос с 20 минут минимум до часа. Им поставили скамейки и кулеры с водой.
О ситуации на пункте пропуска Ивангород — Нарва на 2 октября рассказывает 47news. В пробке в основном украинцы и россияне с видом на жительство в Евросоюзе. Стоят по несколько дней, для них рядом с пунктом пропуска сложена вода, кофе, колбаса и спальные коврики.
Глава города Виктор Карпенко рассказал, что увеличилось время досмотра иностранцев — от 10–20 минут до часа-полтора.
Как ранее писала «Фонтанка», очереди не только в Ивангороде, но и в Шумилкино, Куничиной Горе, Бурачках, Убылинке, Лудонке.