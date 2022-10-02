Неонацисты, коллективный Запад и мир: как Конституционный суд обосновал расширение России

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Конституционный суд выпустил идентичные, как под копирку, четыре постановления о соответствии Конституции России международных договоров о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. «Фонтанка» изучила фабулу постановлений и сделала краткую выжимку причин, по которым было принято такое решение.

В самом начале всех постановлений, по каждому из регионов, есть важная оговорка — «Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права и, следовательно, не оценивает собственно политическую целесообразность заключения международного договора Российской Федерации».



Однако тут же следует уточнение, что «суд не может не учитывать фактических обстоятельств, которые в сложившемся политико-правовом контексте являются предпосылками для заключения рассматриваемого договора». И начинается краткий пересказ основных вех российско-украинских отношений.

В начале заход издалека: «Вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением, без волеизъявления самих граждан». «В связи с распадом Союза их фактическое и правовое положение стало изменяться к худшему», и «ситуация особенно усугубилась после вооруженного антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году», — начинает суд.



В условиях «внешнего управления со стороны коллективного Запада» «власти Украины проводили и продолжают проводить целенаправленную политику, препятствующую тем гражданам, которые идентифицируют себя как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, языковую, религиозную и культурную идентичности», говорится в постановлении.

И это проявилось «в дискриминационных нормативных актах и соответствующей правоприменительной практике государственных органов Украины, которые поощряли деятельность структур (нередко до степени фактического сращивания с ними), насаждавших идеологию и практику агрессивного национализма и антирусского неонацизма», прямо отмечается в документе.



Как считает суд, «в указанных обстоятельствах население соответствующих территорий получило правомерное основание следовать принципу равноправия и самоопределения народов», согласно пункту 2 статьи 1 Устава ООН, и реализовать право на самоопределение. Это уже пункт 1 статьи 1 Международного пакта о гражданских и политических правах.



Формами осуществления права являются — «создание независимого суверенного государства, свободное присоединение к другому независимому государству или объединение с ним либо установление другого политического статуса, свободно определенного народом». Это уже Декларации от 24 октября 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.



А согласно Конституции РФ (статьи 2, 7, 20 и 41) жизнь и здоровье человека — «высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а потому забота об их сохранении и укреплении образует одну из первейших и основополагающих конституционных обязанностей государства».

«В экстраординарной ситуации, созданной политикой властей Украины при поддержке коллективного Запада, такое решение (присоединение. — Прим. ред.) является, по существу, необходимым и единственно доступным правовым средством достижения указанных конституционно предопределенных целей, даже если вынужденно будет сопровождаться задействованием сил и средств другого рода», — говорится в постановлении.



Поэтому в ситуации, когда народ этих регионов «выразил намерение на установление государственно-правовой связи с Российской Федерацией, проголосовав на референдуме за вхождение в ее состав, неисполнение по отношению к нему в конкретно-исторических условиях обязанности защищать жизнь и здоровье, устранять угрозы безопасности граждан было бы нарушением конституционного принципа поддержания доверия к действиям государства».



В связи с чем «Российская Федерация не может игнорировать факты массового нарушения права на жизнь и дискриминации людей по признакам, основанным на их национальной и языковой принадлежности, тем более если они происходят на территории, с жителями которой население России имеет прочные исторические, культурные и человеческие связи», резюмировали в суде.



Поэтому, как считает КС, уполномоченные органы государственной власти России, заключая и в дальнейшем ратифицируя договоры с регионами и соглашаясь тем самым на их вхождение в состав РФ, «вправе исходить из того, что в указанных обстоятельствах бездействие в определении правовой судьбы либо промедление в решении этого вопроса сохраняет чрезвычайную угрозу для жизни, здоровья и безопасности жителей ДНР (ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. — Прим. ред.) и граждан России в целом и поэтому недопустимо с точки зрения признаваемых и защищаемых Российской Федерацией конституционных ценностей».

В итоге суд постановил: признать не вступившие в силу международные договоры между Российской Федерацией и регионами и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации.

Также из документа можно узнать, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав России, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории присоединяемых регионов, право на сохранение и изучение родного языка. При этом в договорах с ЛНР и ДНР отдельно уточняется, что их государственными языками является русский.



Переходный период для интеграции с РФ новых субъектов действует со дня принятия до 1 января 2026 года.

Илья Казаков, «Фонтанка»

