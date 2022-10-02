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    Трехлетний мальчик попал в больницу в Петербурге после глотка воды

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    Субботнее утро в семье на юге Петербурга началось с вызова скорой. В больницу увезли мальчика, которому через две недели исполнится четыре года.

    Медики увезли ребенка накануне из квартиры на улице Зины Портновой в детскую городскую больницу № 5, стало известно «Фонтанке» 2 октября.

    У малыша медики зафиксировали ожоги рта и глотки. Его состояние в больнице оценили как тяжелое.

    Мать ребенка, 32-летняя петербурженка, рассказала, что ребенок глотнул кипяток из чайника. Семья полная, на учете не состоит.

    © Фонтанка.Ру

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