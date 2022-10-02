Трехлетний мальчик попал в больницу в Петербурге после глотка воды

Субботнее утро в семье на юге Петербурга началось с вызова скорой. В больницу увезли мальчика, которому через две недели исполнится четыре года.

Медики увезли ребенка накануне из квартиры на улице Зины Портновой в детскую городскую больницу № 5, стало известно «Фонтанке» 2 октября.

У малыша медики зафиксировали ожоги рта и глотки. Его состояние в больнице оценили как тяжелое.

Мать ребенка, 32-летняя петербурженка, рассказала, что ребенок глотнул кипяток из чайника. Семья полная, на учете не состоит.