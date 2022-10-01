В монастырь вернулась похищенная 100 лет назад тысячелетняя рукопись

Рукопись греческого Евангелия, которой более тысячи лет, украденная во время первой мировой войны, вернулась к своему владельцу – в греческий монастырь. Об этом 1 октября сообщает CNN.
«Эта рукопись, идентифицированная куратором музея Библии Брайаном Хайландом, была среди сотен бесценных предметов, украденных из монастыря Пресвятой Богородицы Икосифиниссы болгарскими войсками в 1917 году», - говорится на сайте музея Библии.
По информации музея, это одно из старейших рукописных Евангелий в мире. Рукопись Eikosiphoinissa 220 была куплена на аукционе Christie's в 2011 году и поступила в музейную коллекцию в 2014 году.
Библия была написана в греческом монастыре на юге Италии в конце 10 — начале 11 веков. Но в период между XIV и XV веками рукопись переместилась в монастырь Косиница (монастырь Богородицы Икосифиниссы) на севере Греции.
Официальная церемония возвращения состоялась 29 сентября.
Генеральный советник Греческой православной архиепископии Америки Джордж Цугаракис рассказал телеканалу: что он надеется, что возвращение побудит другие учреждения вернуть рукописи, украденные во время болгарского вторжения.