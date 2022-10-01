В монастырь вернулась похищенная 100 лет назад тысячелетняя рукопись

Рукопись греческого Евангелия, которой более тысячи лет, украденная во время первой мировой войны, вернулась к своему владельцу – в греческий монастырь. Об этом 1 октября сообщает CNN.



«Эта рукопись, идентифицированная куратором музея Библии Брайаном Хайландом, была среди сотен бесценных предметов, украденных из монастыря Пресвятой Богородицы Икосифиниссы болгарскими войсками в 1917 году», - говорится на сайте музея Библии.

По информации музея, это одно из старейших рукописных Евангелий в мире. Рукопись Eikosiphoinissa 220 была куплена на аукционе Christie's в 2011 году и поступила в музейную коллекцию в 2014 году.