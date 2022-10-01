Минтранс объяснил, как товары из недружественных стран будут попадать в Россию

После введения Россией транспортных контрсанкций в виде запрета компаниям и физлицам из «недружественных» стран перевозить грузы по территории РФ доставка таких грузов в Россию не прекратится, объяснил Минтранс. На приграничных территориях товары будут перегружать на российские или белорусские грузовики.
Такая перегрузка или перецепление полуприцепов будет происходить в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Петербурге.
В ведомстве уточнили, что в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении, запрет не действует.
Постановление о запрете физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в странах, которые ввели в отношение России транспортные санкции, перевозить грузы по территории РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 30 сентября.
Запрет не распространяется на товары, чьи потребительские свойства в случае перегрузки могут быть ухудшены. В это список входят продукты питания, скоропортящиеся товары, животные, удобрения, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и другие.