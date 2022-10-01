Минтранс объяснил, как товары из недружественных стран будут попадать в Россию

После введения Россией транспортных контрсанкций в виде запрета компаниям и физлицам из «недружественных» стран перевозить грузы по территории РФ доставка таких грузов в Россию не прекратится, объяснил Минтранс. На приграничных территориях товары будут перегружать на российские или белорусские грузовики.



Такая перегрузка или перецепление полуприцепов будет происходить в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Петербурге.