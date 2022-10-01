Россия ответила на транспортные санкции запретом на перевозку грузов по своей территории

Россия вводит запрет на перевозку грузов по своей территории для компаний, имеющих регистрацию в странах, которые ввели против РФ транспортные санкции. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как указано в документе, транспортные санкции в отношении российских физических и юридических лиц ввели все страны Евросоюза, а также Норвегия, Великобритания и Украина.
Постановление вступает в силу с 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года.
В списке грузов, на который не распространяется запрет, в частности, мясо и пищевые мясные субпродукты, живые животные, молочная продукция, яйца, другие продукты питания, органическая химия, удобрения, дистилляты, картон, бумага, табак, косметика и лекарства.