Россия ответила на транспортные санкции запретом на перевозку грузов по своей территории

Россия вводит запрет на перевозку грузов по своей территории для компаний, имеющих регистрацию в странах, которые ввели против РФ транспортные санкции. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Как указано в документе, транспортные санкции в отношении российских физических и юридических лиц ввели все страны Евросоюза, а также Норвегия, Великобритания и Украина.