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    Россия ответила на транспортные санкции запретом на перевозку грузов по своей территории

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    Россия вводит запрет на перевозку грузов по своей территории для компаний, имеющих регистрацию в странах, которые ввели против РФ транспортные санкции. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как указано в документе, транспортные санкции в отношении российских физических и юридических лиц ввели все страны Евросоюза, а также Норвегия, Великобритания и Украина.

    Постановление вступает в силу с 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года.

    В списке грузов, на который не распространяется запрет, в частности, мясо и пищевые мясные субпродукты, живые животные, молочная продукция, яйца, другие продукты питания, органическая химия, удобрения, дистилляты, картон, бумага, табак, косметика и лекарства.

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