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    «Газпром»: Молдова регулярно нарушает сроки оплаты за газ

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    4 комментария

    Российский «Газпром» подтвердил октябрьскую поставку газа в Молдову в объеме 5,7 млн кубометров в сутки. Об этом газовый гигант сообщил 1 октября в своем телеграм-канале.

    Компания уточнила, что объем поставок в Молдову предопределен «односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».

    Также «Газпром» заявил, что Молдова регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный газ, а также до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По мнению российской компании, ситуация сложилась по вине молдавской стороны.

    «По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — заявили в компании.

    Ранее Молдова попросила финансовой помощи у Евросоюза для преодоления энергетического кризиса. В октябре с аналогичной просьбой обратился и президент Сербии.

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    Комментарии 4

    kоt-obormot01 Окт 2022 в 17:00
    Атака!
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