«Газпром»: Молдова регулярно нарушает сроки оплаты за газ

Российский «Газпром» подтвердил октябрьскую поставку газа в Молдову в объеме 5,7 млн кубометров в сутки. Об этом газовый гигант сообщил 1 октября в своем телеграм-канале.
Компания уточнила, что объем поставок в Молдову предопределен «односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».
Также «Газпром» заявил, что Молдова регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный газ, а также до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По мнению российской компании, ситуация сложилась по вине молдавской стороны.
«По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — заявили в компании.
Ранее Молдова попросила финансовой помощи у Евросоюза для преодоления энергетического кризиса. В октябре с аналогичной просьбой обратился и президент Сербии.