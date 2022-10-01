«Газпром»: Молдова регулярно нарушает сроки оплаты за газ

Российский «Газпром» подтвердил октябрьскую поставку газа в Молдову в объеме 5,7 млн кубометров в сутки. Об этом газовый гигант сообщил 1 октября в своем телеграм-канале.



Компания уточнила, что объем поставок в Молдову предопределен «односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».

Также «Газпром» заявил, что Молдова регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный газ, а также до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По мнению российской компании, ситуация сложилась по вине молдавской стороны.