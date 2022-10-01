Энергетический кризис в Европе: Сербия попросила помощи у ЕС

Сербия попросила включить ее в список стран ЕС, которым будет оказана финансовая помощь в преодолении энергетического кризиса. Такую просьбу 1 октября президент Александр Вучич озвучит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на церемонии открытия интерконнектора между Сербией и Грецией, пишет ТАСС.
«Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена», — заявил президент Сербии главе Еврокомиссии. Он отметил, что благодарен за оказанную поддержку «во время коронавирусного кризиса».
«Но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС», — добавил Вучич.
Ранее о финансовой помощи для преодоления энергетического кризиса Евросоюз попросила Молдавия. Reuters ранее сообщало, что из-за предстоящих отключений электричества и ограничений потребления будущей зимой работа мобильной связи в Европе может оказаться под угрозой.