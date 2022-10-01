Энергетический кризис в Европе: Сербия попросила помощи у ЕС

Сербия попросила включить ее в список стран ЕС, которым будет оказана финансовая помощь в преодолении энергетического кризиса. Такую просьбу 1 октября президент Александр Вучич озвучит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на церемонии открытия интерконнектора между Сербией и Грецией, пишет ТАСС.



«Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена», — заявил президент Сербии главе Еврокомиссии. Он отметил, что благодарен за оказанную поддержку «во время коронавирусного кризиса».