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    Энергетический кризис в Европе: Сербия попросила помощи у ЕС

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    Сербия попросила включить ее в список стран ЕС, которым будет оказана финансовая помощь в преодолении энергетического кризиса. Такую просьбу 1 октября президент Александр Вучич озвучит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на церемонии открытия интерконнектора между Сербией и Грецией, пишет ТАСС.

    «Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена», — заявил президент Сербии главе Еврокомиссии. Он отметил, что благодарен за оказанную поддержку «во время коронавирусного кризиса».

    «Но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС», — добавил Вучич.

    Ранее о финансовой помощи для преодоления энергетического кризиса Евросоюз попросила Молдавия. Reuters ранее сообщало, что из-за предстоящих отключений электричества и ограничений потребления будущей зимой работа мобильной связи в Европе может оказаться под угрозой.

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