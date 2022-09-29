Reuters: Европа может остаться без мобильной связи на фоне энергокризиса

Работа мобильных телефонов в Европе может оказаться под угрозой этой зимой, если из-за отключений электричества или ограничения энергопотребления из строя выйдет часть мобильных сетей. Об этом 29 сентября сообщает Reuters.
«Решение России прекратить поставки газа по ключевому маршруту поставок в Европу после конфликта на Украине увеличило вероятность нехватки электроэнергии», — говорится в сообщении.
По словам источников агентства из сферы телекоммуникаций, суровая зима подвергнет испытанию телекоммуникационные инфраструктуры Европы.
На данный момент во многих странах региона недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями энергии.
В Европе насчитывается около полумиллиона телекоммуникационных башен, и большинство из них оснащены резервными батареями, заряда которых хватает примерно на 30 минут работы антенн.