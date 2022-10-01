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    Мобилизация

    На федеральном уровне льгот нет. «Объясняем.рф» рассказал о земельном налоге для мобилизованных

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    В Налоговом кодексе России нет пункта, согласно которому предусмотрены льготы по земельному налогу для военнослужащих. В том числе тех, кто был мобилизован. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

    «Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований», — говорится в сообщении.

    Тем временем налоги за мобилизованного могут оплатить родственники или друзья, напоминает РИА Новости. Для того чтобы это сделать, нужно указать его ИНН. При этом сервис доступен и в электронном виде — в разделе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС России.

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