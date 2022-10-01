Был ранен, но спасал других. Школьника из Ижевска пришлось уговаривать обратиться к медикам после нападения

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил десятиклассника Александра Стерхова, который во время нападения на школу № 88 в Ижевске отправился в кабинет директора, чтобы предупредить об опасности. За счёт этого получилось оперативно начать эвакуацию учебного заведения.
«Молодой человек проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни», — сообщила 1 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Несмотря на пулевое ранение, школьник стал помогать директору и учителям выводить детей в безопасные места. В это время подростка заметили сотрудники МЧС, которые убедили его обратиться к медикам.
«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка»», — рассказали в пресс-центре ведомства.