    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, ю-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd55.3eur52.74
    Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеКак готовят мобилизованныхНовая карта РоссииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Был ранен, но спасал других. Школьника из Ижевска пришлось уговаривать обратиться к медикам после нападения

    3422
    3 комментария

    Глава МВД Владимир Колокольцев наградил десятиклассника Александра Стерхова, который во время нападения на школу № 88 в Ижевске отправился в кабинет директора, чтобы предупредить об опасности. За счёт этого получилось оперативно начать эвакуацию учебного заведения.

    «Молодой человек проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни», — сообщила 1 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Несмотря на пулевое ранение, школьник стал помогать директору и учителям выводить детей в безопасные места. В это время подростка заметили сотрудники МЧС, которые убедили его обратиться к медикам.

    «За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка»», — рассказали в пресс-центре ведомства.

    Стрельба в школе № 88 на Пушкинской улице в Ижевске началась 26 сентября около 10 утра по московскому времени. Мужчина в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям.

    Следствие полагает, что стрелял бывший выпускник школы, 34-летний Артём Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК18
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close