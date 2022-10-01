В «Газпроме» рассказали, сколько газа было в нитях «Северного потока» до взрывов

На момент ЧП в трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» было порядка 800 млн кубометров газа. Об этом 30 сентября по видеосвязи заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Информация была озвучена в ходе заседания СБ ООН.
«По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения — это потребление Данией за три месяца», — цитирует Куприянова РИА Новости.
Представитель компании добавил, что поиск решений для восстановления работы газопровода идет, но о сроках пока говорить невозможно.
В начале недели были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Ряд стран не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток-2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. Генпрокуратура РФ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».