В «Газпроме» рассказали, сколько газа было в нитях «Северного потока» до взрывов

На момент ЧП в трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» было порядка 800 млн кубометров газа. Об этом 30 сентября по видеосвязи заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Информация была озвучена в ходе заседания СБ ООН.



«По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения — это потребление Данией за три месяца», — цитирует Куприянова РИА Новости.