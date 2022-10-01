В состав России вошли четыре новых региона: всё о частичной мобилизации и СВО

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Кроме того, по итогам референдумов президент подписал документы о вхождении в состав России ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
Несмотря на то, как стремительно меняется жизнь вокруг, наша подборка обо всех важных изменениях в законах всегда постоянна. В этом месяце увеличатся пенсии ветеранов и зарплаты чиновников, водительские права станут электронными, а «Госуслуги» — более оперативными. Обо всём этом — и не только — мы рассказали в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
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Слезы прощания у военкоматов во всех уголках страны за неделю стали новой российской реальностью. Тысячи мужчин отправляются в зону специальной военной операции после объявленной в стране частичной мобилизации. Фотографы нашей сети посмотрели, как родные и близкие провожают мужей, отцов и друзей. Глядя на эти кадры, сложно сдержать эмоции.
Главным событием минувшего дня стало выступление президента России Владимира Путина по итогам референдумов, прошедших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Речь президента, посвященная итогам референдума в ЛДНР, в Херсоне и Запорожье длилась чуть больше 40 минут. Мы написали краткое содержание этого послания.
Кроме того, мы следили за происходящими событиями и в текстовой онлайн-трансляции.
Полезные материалы
Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- разъяснения от Минобороны по частичной мобилизации;
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- что делать, если повестка пришла человеку на больничном;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- инструкция, как получить отсрочку при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- какие льготы власти пообещали мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию;
- при каких условиях отца не призовут по мобилизации;
- можно ли избежать призыва из-за сексуальной ориентации или пацифистского мировоззрения;
- какие документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы;
- нужно ли идти в военкомат, если у тебя ковид;
- какие виды страхования положены для мобилизованных;
- что делать тем, кто потерял военный билет.
Также мы собрали все ответы на важные вопросы, заданные на горячей линии по частичной мобилизации (материал постоянно пополняется).
Добрый день, друзья! Мы начинаем новую онлайн-трансляцию. Сначала коротко напомним о том, что произошло в России за последние сутки:
- президент подписал договоры о вхождении в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО;
- Кремль: удары Украины по присоединенным территориям будут считаться актом агрессии;
- первые мобилизованные прибыли в зону СВО;
- США ввели санкции против всей российской Госдумы;
- Финляндия закрыла границы для российских туристов;
- ограничения на полеты в южные аэропорты России продлены.
Более подробно обо всём этом мы рассказали в дайджесте за минувшие сутки.