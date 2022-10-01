В состав России вошли четыре новых региона: всё о частичной мобилизации и СВО

Главным событием минувшего дня стало выступление президента России Владимира Путина по итогам референдумов, прошедших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Речь президента, посвященная итогам референдума в ЛДНР, в Херсоне и Запорожье длилась чуть больше 40 минут. Мы написали краткое содержание этого послания.

Кроме того, мы следили за происходящими событиями и в текстовой онлайн-трансляции.