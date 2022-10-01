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    В состав России вошли четыре новых региона: всё о частичной мобилизации и СВО

    Хроника последних дней мобилизации и новости СВО

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    На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Кроме того, по итогам референдумов президент подписал документы о вхождении в состав России ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

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    Несмотря на то, как стремительно меняется жизнь вокруг, наша подборка обо всех важных изменениях в законах всегда постоянна. В этом месяце увеличатся пенсии ветеранов и зарплаты чиновников, водительские права станут электронными, а «Госуслуги» — более оперативными. Обо всём этом — и не только — мы рассказали в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.

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    Немного жизненных историй. 32-летний житель города-спутника Волгограда — Волжского — уехал в Казахстан. По словам Александра, члены семьи отнеслись к его решению по-разному. Мы спросили у волжанина, почему он решил уехать из страны, сколько потратил денег и как сейчас в Казахстане относятся к русским.

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    Слезы прощания у военкоматов во всех уголках страны за неделю стали новой российской реальностью. Тысячи мужчин отправляются в зону специальной военной операции после объявленной в стране частичной мобилизации. Фотографы нашей сети посмотрели, как родные и близкие провожают мужей, отцов и друзей. Глядя на эти кадры, сложно сдержать эмоции.

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    Главным событием минувшего дня стало выступление президента России Владимира Путина по итогам референдумов, прошедших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Речь президента, посвященная итогам референдума в ЛДНР, в Херсоне и Запорожье длилась чуть больше 40 минут. Мы написали краткое содержание этого послания.

    Кроме того, мы следили за происходящими событиями и в текстовой онлайн-трансляции.

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    Полезные материалы

    Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

    Также мы собрали все ответы на важные вопросы, заданные на горячей линии по частичной мобилизации (материал постоянно пополняется).

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    Добрый день, друзья! Мы начинаем новую онлайн-трансляцию. Сначала коротко напомним о том, что произошло в России за последние сутки:

    • президент подписал договоры о вхождении в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
    • Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО;
    • Кремль: удары Украины по присоединенным территориям будут считаться актом агрессии;
    • первые мобилизованные прибыли в зону СВО;
    • США ввели санкции против всей российской Госдумы;
    • Финляндия закрыла границы для российских туристов;
    • ограничения на полеты в южные аэропорты России продлены.

    Более подробно обо всём этом мы рассказали в дайджесте за минувшие сутки.

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    РоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация

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