Песков прокомментировал условия МОК по допуску российских спортсменов на турниры

Пресс-секретарь президента России отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска к соревнованиям российских спортсменов, «которые дистанцировались от властей». Дмитрий Песков заявил, что Бах смешивает спорт с политикой. Об этом 30 сентября пишет «РБК Спорт».



В пятницу Томас Бах призвал вернуть на международные соревнования тех спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. При этом именно глава МОК после начала СВО настоял на отстранении спортсменов из РФ от турниров.

