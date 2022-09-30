Президент МОК: Наша цель — вернуть российских спортсменов, которые не поддерживают конфликт на Украине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Как пишет 30 сентября Corriere della Sera, для этого спортсмены должны дистанцироваться от военной спецоперации.
«Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. ред.) точно была начата не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают конфликт, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — приводит слова Баха издание.
Напомним, что именно президент МОК Томас Бах вскоре после начала спецоперации на Украине призвал спортивные федерации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. К этой рекомендации прислушались практически все федерации, за редким исключением.