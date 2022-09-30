Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

Президент России Владимир Путин определил АО «Центр биометрических технологий» организацией, на которую возложат функции развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрии. ЦБТ также будет развивать сервисы подписания и хранения документов. Об этом говорится в указе, опубликованном 30 сентября на портале правовой информации.



Из документа следует, что доля государства в уставном капитале акционерного общества составляет 26%, ПАО «Ростелеком» — 49%. Банку России рекомендовано войти в состав с долей 25%. Правительство при участии ЦБ должно в течение трех месяцев определить, сколько денег понадобится из федерального бюджета в качестве имущественного взноса государства.