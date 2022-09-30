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    Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

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    Президент России Владимир Путин определил АО «Центр биометрических технологий» организацией, на которую возложат функции развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрии. ЦБТ также будет развивать сервисы подписания и хранения документов. Об этом говорится в указе, опубликованном 30 сентября на портале правовой информации.

    Из документа следует, что доля государства в уставном капитале акционерного общества составляет 26%, ПАО «Ростелеком» — 49%. Банку России рекомендовано войти в состав с долей 25%. Правительство при участии ЦБ должно в течение трех месяцев определить, сколько денег понадобится из федерального бюджета в качестве имущественного взноса государства.

    Согласно указу, будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных.

    Правительству поручено за три месяца определить порядок и сроки передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (единую информационную систему), принадлежащих государству, в уставный капитал АО «Центр биометрических технологий».

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