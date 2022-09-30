В Петербурге арестован подозреваемый в расстреле собутыльника

Пушкинский районный суд заключил под стражу Алексея Калинина, подозреваемого в убийстве случайного знакомого. Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие считает, что вечером в среду Калинин находился в квартире в Шушарах с неустановленным мужчиной 40–45 лет. В результате конфликта он выстрелил гостю в голову дробь, смерть потерпевшего была мгновенной. Стрелявший был процессуально задержан, обвинение ему пока не предъявлено. Против меры Калинин и защитник не возражали.
Гибель гостя Калинина могла наступить раньше, точное время еще предстоит выяснить экспертам. «Фонтанка» писала, что 28 сентября, в день, когда полиция нашла в квартире безжизненное тело и пьяного 49-летнего хозяина, соседей уже тревожил трупный запах. Собственно, именно он стал поводом для обращения в правоохранительные органы.