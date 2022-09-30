Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не являются стороной конфликта на Украине. Об этом он заявил 30 сентября в ходе пресс-конференции.
Также Столтенберг добавил, что НАТО не признает вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Столтенберг: НАТО не признает новые российские территории, но не является стороной конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не являются стороной конфликта на Украине. Об этом он заявил 30 сентября в ходе пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР в состав России.
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