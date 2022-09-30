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    Столтенберг: НАТО не признает новые российские территории, но не является стороной конфликта на Украине

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не являются стороной конфликта на Украине. Об этом он заявил 30 сентября в ходе пресс-конференции.

    Также Столтенберг добавил, что НАТО не признает вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР в состав России.

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